I battesimi nella Civetta, tutte le foto

Per la Civetta la festa titolare odierna rappresenta una prima volta (la contrada gira solitamente nella seconda metà di giugno ndr.). Oggi si è tenuto il battesimo ed il rione del Castellare ha accolto i nuovi contradaioli. “Finalmente siamo tornati a vivere il rione – commenta Andrea Bonacci, priore della contrada della Civetta

Questo slideshow richiede JavaScript.

– questa per me sarà una festa particolare. L’anno scorso sarebbe stata la mia prima celebrazione nelle vesti di priore ma l’emergenza sanitaria ci ha consentito solo una celebrazione riservatissima. Quest’anno sono contento di poterla vivere insieme al mio popolo”. foto by Nicolò Ricci