I barbieri di “Totem&Frenz”: “Quando riapriremo faremo capelli gratis a medici e infermieri”

Al momento l’attività di barbieri “Totem&Frenz” è chiusa. Come tutte le altre attività di barbieri che devono rispettare le disposizioni e le norme di questo particolare e triste momento storico. L’ultimo decreto governativo ha disposto la possibilità di riapertura solamente per librerie, cartolibrerie e negozi che vendono vestiti per bambini. I barbieri, insomma, devono ancora attendere prima di poter riavviare il proprio lavoro. Tuttavia Patrizio Machetti e Stefano Farmeschi, i due titolari della “Totem&Frenz” al Braccio, hanno preso una bella decisione, a cui in tanti hanno reso merito: “Quando riapriremo – hanno affermato – faremo gratis i capelli a medici ed infermieri, che sono gli angeli e gli eroi di questo momento”.

“Volevamo fare qualcosa per le persone che stanno mettendo l’anima in un momento difficile come questo – affermano Machetti e Farmeschi –. Così è nata l’idea di questa nostra iniziativa. Medici e infermieri ci sono sempre, e fanno uno straordinario lavoro. Il nostro intento è quello di dare una mano, ovviamente non ora ma quando sarà possibile farlo. Ci ha spinto il desiderio di fare un gesto di solidarietà. Per quanto ci riguarda, noi speriamo di poter riaprire il prima possibile la nostra attività, ma ancora non è chiaro quando potremo. Dobbiamo anche capire come dovremo e come potremo lavorare, quando riapriremo sarà diverso rispetto al passato e in un primo periodo probabilmente anche non semplice. Naturalmente dovremo farci trovare pronti con tutte le precauzioni del caso. Speriamo di riaprire presto, abbiamo spese e abbiamo una famiglia. Prima si parte e meglio è per tutti, anche per un discorso sociale, per stare insieme”.

Niccolò Bacarelli

Gennaro Groppa