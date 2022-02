I bambini di Siena doneranno a Mustafa una pista dei barberi

Una pista per i barberi ed uno zaino porta-bimbo. Sono questi i due doni che i bimbi delle contrade di Siena porteranno a Mustafà El Nezzal domani. Mustafa, il bambino siriano di sei anni nato senza braccia e senza gambe a causa delle conseguenze della guerra, al momento è ospitato in una struttura della Caritas Diocesana ad Arbia.

A portare i regali al bambino, protagonista con il padre Munzir di “Hardship of Life”, lo scatto che ha fatto commuovere il mondo, saranno Matteo Cenni e Francesco Flamini, contradaioli del Nicchio e dell’Aquila che rappresenteranno i vari responsabili dei gruppi piccoli e giovani dei 17 rioni.

“Abbiamo deciso di regalare quello che è il gioco principe per tutti i piccoli senesi – ha detto Flamini -. Questo è il modo per esprimere la nostra vicinanza a questa famiglia e fare sapere che i ragazzi di Siena sono con Mustafà anche in questo suo percorso in Italia”.