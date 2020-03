“Hanno fatto un ordine a domicilio con nome e indirizzo falsi. Era l’unica consegna della serata”

Un vero e proprio segno di mancanza di rispetto nei confronti di alcune persone che, in un momento difficilissimo, come questo cercano di andare avanti con la propria attività nonostante le tantissime difficoltà nate in seno all’emergenza covid19. Le vittime di questo bruttissimo gesto sono i titolari del ristorante senese che in questo periodo ha deciso di rimanere aperto facendo servizio d’asporto o consegnando il cibo a domicilio, qualcuno ha deciso di approfittarne pensando di fare uno scherzo…

“Desidero ringraziare quell’imbecille che stasera ci ha tirato lo scherzetto di fare un ordine a domicilio dando,indirizzo e numero falso – questo lo sfogo della titolare -. Era l’unica consegna[…] . Ci hai fatto uscire solo per te, facendo 30 km per portarti un fritto, 4 pizze e 4 birre”