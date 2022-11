Halloween tra alcol e droga: i carabinieri denunciano due persone

La compagnia dei carabinieri di Montepulciano, in vista della notte di Halloween, ha intensificato i controlli nella Valdichiana senese: infatti, numerose pattuglie di carabinieri sono state impegnate in servizi coordinati per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcool. 31 i veicoli controllati, 73 persone identificate nel corso dell’attività concentrata soprattutto nel comune di Chianciano Terme anche a tutela dei partecipanti di alcuni eventi organizzati nella zona.

Le verifiche, hanno fatto registrare la presenza di giovani che, purtroppo ancora una volta, si mettono alla guida dopo aver assunto alcool in quantità eccessive, motivo per il quale sono state ritirate 2 patenti di guida, uno dei titolari inoltre, a causa dell’alto livello di alcool nel sangue è stato per questo deferito alla Procura della Repubblica di Siena.

Anche l’attività preventiva nel traffico ed uso di sostanze stupefacenti ha fatto registrare dati preoccupanti, effettuati infatti svariati controlli e ispezioni, sono state rinvenuti e sequestrati diverse tipologie e quantità di stupefacenti quali circa 8 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. A seguito di ciò, i militari hanno provveduto a denunciare, sempre alla Procura della Repubblica di Siena, una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed un’altra, invece, veniva segnalata amministrativamente alla locale prefettura per uso di sostanze stupefacenti.