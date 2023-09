Guild Living Siena, la lussuosa residenza apre al pubblico: più di 6mila richieste in pochi mesi

Guild Living, ha inaugurato per la prima volta, in Italia, la residenza di lusso dedicata alla terza età.

La casa è situata in strada di Malizia, dove da vent’anni sorge una struttura, che in tutto questo tempo è rimasta fuori uso ed abbandonata.

Oggi, la società, regala una nuova vita alla residenza, con 83 camere, in cui, soprattutto le persone più abbienti, potranno disporre di ogni tipo di servizio: due parcheggi, una biblioteca, una piscina e un vasto parco verde.

“È un giorno molto importante per noi – commenta Eugene Marchese, fondatore di Guild Living -. Il nostro scopo è quello di offrire alle persone di terza età, uno spazio dove poter rilassarsi e passare più tempo possibile insieme, per socializzare e non sentirsi soli. La scelta di Siena non è certo casuale, perché il territorio è unico ed attrae molte persone già entrare nell’età avanzata. Inoltre, qui era presente una struttura già collaudata e che aveva solamente bisogno di un restauro per renderla agibile”.

In pochi mesi, sono state tantissime le richieste delle persone, provenienti da tutto il mondo.

La qualità della vita, le bellezze del territorio, come sottolinea anche Eugene Marchese, sono un ottimo biglietto da visita per attrarre più persone possibile.

“Abbiamo ricevuto più di 6500 richieste – prosegue Marchese -. Ovviamente, non tutti ci contattano per prenotare una stanza, ma anche solo per chiedere informazioni sulle attività che svolgiamo e sui servizi che offriamo. Il mercato della terza età in Italia è molto forte e sviluppato; dunque, speriamo presto di poter allargare i nostri confini in giro per l’Italia. Intanto, abbiamo messo il punto di inizio”.

Per i più romantici, che come nel film Up, sognavano un giorno, di vivere nella casa con i palloncini in mezzo alle cascate Paradiso, oggi potranno fare del sogno, una solida realtà.

Pietro Federici