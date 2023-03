Guild Community a Siena per presentare la nuova struttura dedicata alla terza età

Guild Community investe su Siena e a giugno aprirà il primo luogo per la rinascita della terza età in via della Malizia.

Oggi al grand hotel Continental è stata presentata la struttura che a breve prenderà vita: saranno 83 appartamenti, dedicati alla categoria di persone di terza età, dove potranno svolgere attività fisica e seguire le giuste diete per una longevità sempre maggiore.

“Nel corso degli anni – spiega il general manager di Guild Siena Pierluigi Sassano – la longevità è aumentata e sono convinto che con la ricerca e con il progresso della tecnologia possiamo fare ulteriori passi in avanti. L’ospitalità è alla base di tutto e grazie alla professionalità della Fondazione Walter Longo siamo riusciti a poter offrire una struttura all’avanguardia ed un programma notevole per gli anziani che ospiteranno il luogo”.

Tanti progetti, dunque per Guild, che oltre a Siena, aprirà a breve anche nel nord Italia, nella zona del torinese.