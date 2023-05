Guida l’auto senza assicurazione e con la patente sospesa: deunciato

Un 35enne residente in Val d’Orcia è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Abbadia San Salvatore, durante un servizio di controllo, perché trovato alla guida della sua autovettura con la patente di guida sospesa. E come se non bastasse, grazie alle immediate verifiche dei militari, il veicolo risultava privo di copertura assicurativa e della prescritta revisione. L’uomo tra l’altro era stato colpito nel 2013 dalla misura di prevenzione del “divieto di ritorno nel comune di Abbadia San Salvatore per tre anni”. L’automobilista è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena, per aver violato le norme del Codice Antimafia e multato salatamente per le infrazioni previste dal codice della strada, che prevede in questo caso anche il sequestro amministrativo del veicolo.