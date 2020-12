Tragedia sfiorata: sulla Siena-Bettolle contromano, si scontra con un’ala tra auto

Tragedia sfiorata questo pomeriggio, solo un miracolo ha salvato la vita alle persone coinvolte in un incidente causato da un’auto contromano sulla Siena – Bettolle. Un 74enne alla guida della propria macchina ha imboccato il raccordo all’altezza di Bettolle e ha percorso un lungo tragitto contromano finché a Rapolano non ha urtato un’auto che procedeva nella corretta direzione.La prontezza di riflessi della donna che si trovava alla guida ha evitato il peggio: le macchine si sono scontrate ma i danni sono stati solo materiali. L’uomo, comunque, non si è fermato e l’intervento immediato dei carabinieri – gli uomini del radiomobile costretti a imboccare controsenso la Siena – Bettolle per bloccare l’anziano – ha potuto evitare nuovi incidenti riuscendo a fermare il 74enne all’uscita di Casetta. Sul posto intervenuta anche la Stradale. Dalle prime verifiche risulta che l’uomo soffre di alcuni problemi.

