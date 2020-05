Guida all’acquisto del vino online: le migliori app

Un fenomeno che è in costante crescita nel mondo del vino, e che durante la crisi del Coronavirus ha avuto un grande sviluppo sono le applicazioni (APP) dedicate al vino. Se siete appassionati di vino ne avrete sicuramente sentito parlare. Si tratta di piattaforme ben organizzate, che sono in grado di reperire e consegnare il vostro vino entro le 24-48 ore a domicilio, ma che possono inoltre dare molte informazioni relative alle bottiglie acquistate. Secondo alcune stime, il consumo del vino consegnato a domicilio in questo periodo ha avuto un aumento del +25% e addirittura in alcune città del Nord fino al +50% (anche se queste vendite non compensano il calo che le aziende stanno subendo nelle esportazioni).

La prima che sicuramente vale la pena di menzionare è ViVino. Una delle prime applicazioni ad apparire nel panorama web e una delle più conosciute al mondo. ViVino vanta più di 20 milioni di iscritti ed è in grado attraverso la scansione di una semplice etichetta di fornire tutte le informazioni relative al vino ricercato, il prezzo i punteggi di valutazione, e addirittura fornisce suggerimenti per gli abbinamenti con il cibo. E’ dotata anche di una piattaforma E-commerce attraverso la quale è possibile effettuare l’acquisto dei vini.

Un’altra applicazione molto nota è anche Winelivery ed è di origine tutta italiana, nata grazie all’idea di alcuni giovani con la passione del vino. Ha la caratteristica di consegnare il vino entro 30 min dall’acquisto, e ve lo consegna anche alla temperatura ideale per il servizio. Le consegne possono avvenire fino alle 1,00 di notte. Si pone come un tramite diretto tra il cliente e il produttore, a seconda della zona in cui ci si trova. Il suo limite è che per ora il servizio è attivo solo in alcune città.

Wine Searcher è invece una vera enciclopedia dei vini, un motore di ricerca. Si può cercare all’interno della piattaforma l’etichetta desiderata ed oltre a trovare informazioni relative al vino, vi indirizzerà sui fornitori più vicini alla vostra zona per l’acquisto, comparandone i prezzi.

In questo momento in cui le visite alle cantine non sono possibili, se volete conoscere novità e imparare qualcosa sul vino DiWine Taste Mobile è quello che fa per voi. Oltre alle informazioni sulle cantine, guide sui vini e i territori, troverete anche quiz, giochi e sondaggi.Ovviamente queste applicazioni sono tutte disponibili e gratuite sia per iOS che per Android.

Una bottiglia non è solo un acquisto al miglior prezzo, è conoscere e gustare una storia un territorio ed un’identità. Su questo le applicazioni non possono molto aiutare se non si sa dove digitare, tuttavia in attesa che riaprano le enoteche e i negozi, si può provare a navigare alla scoperta del panorama vinicolo stando a casa.

Stefania Tacconi