Guerra in Ucraina, quali ripercussioni per il territorio di Siena? Un convegno cerca di dare una risposta

Quali sono le ripercussioni della guerra in Ucraina sul territorio senese? Si cercherà di dare una spiegazione al convegno “Una mano per Siena protagonista” che si terrà domani all’Hotel Minerva. “Questo evento, che è l’occasione per il Comitato di presentare i suoi scopi ed i suoi componenti, si svolge nella città di Siena ma affronta un tema che riguarda la vita di tutta la Provincia; il Comitato ha infatti l’ambizione di diventare un punto di riferimento per tematiche non solo strettamente cittadine ma che abbraccino anche il territorio, che è una parte fondamentale del contesto sociale ed economico senese”, spiegano gli organizzatori.