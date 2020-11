Guardia di Finanza, il maggiore Lo Faro nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria

Cambio al vertice del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Siena: il maggiore Giorgio Lo Faro ha oggi assunto il comando del Reparto, avvicendandosi con il Ten.Col. Doriano Di Salvatore che dopo sei anni di permanenza a Siena, durante i quali ha condotto numerose e importanti operazioni di servizio nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, assumerà il prestigioso incarico di Comandante del Gruppo di Perugia.

Il Maggiore Lo Faro, originario di Catania, coniugato con un figlio, ha conseguito la maturità scientifica presso la Scuola Militare Teulié di Milano ed è entrato poi nell’ Accademia della Guardia di Finanza dove ha conseguito la laurea magistrale in Scienza della Sicurezza Economico-Finanziaria. Successivamente ha conseguito anche la laurea in Giurisprudenza e superato percorsi formativi interni al Corpo di specializzazione in materia di antiriciclaggio e fiscalità internazionale.

L’Ufficiale, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, vanta pregresse esperienze di Comando maturate presso la Tenenza di Altamura, il Nucleo Operativo Aeroportuale di Firenze e la Sezione Verifiche Complesse del Nucleo PEF di Treviso.

Il passaggio del testimone, conformemente alle prescrizioni imposte dal quadro normativo vigente in materia di Covid, è avvenuto presso la “Sala delle Bandiere” del Comando Provinciale di Siena laddove il Comandante Provinciale, nel ringraziare il collega Di Salvatore per l’impegno e la dedizione profusi negli ultimi sei anni di servizio – nel corso dei quali la Guardia di Finanza di Siena, anche grazie al diuturno impegno del Comandante del Nucleo, ha conseguito rilevanti risultati di servizio nelle attività istituzionali – ha dato il benvenuto all’Ufficiale subentrante per il delicato incarico che andrà a ricoprire.