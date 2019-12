Poulenc, Brahms e Mozart: alla Chigiana il concerto del duo Gallo – Roma

Giovedì 19 dicembre alle ore 19 nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini (a Siena in via di Città 89) prosegue l’ampio cartellone del Progetto Chigimola, che per la prima volta vede unite due delle massime istituzioni musicali italiane: l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia “Incontri con il Maestro” di Imola. Un prestigioso duo pianistico, formato da André Gallo e Igor Roma, darà vita a un inedito concerto che comprenderà capolavori del grande repertorio insieme a pagine inusuali.

In apertura, l’adattamento per due pianoforti fatto da Edvard Grieg alla Sonata in do maggiore KV 545 di Wolfgang Amadeus Mozart. A seguire, le impervie Variazioni su un tema di Haydn op. 56b per 2 pianoforti di Johannes Brahms e due pagine di Marco Di Bari, già allievo della Chigiana, di cui una, La stupeur devant les gouttes qui rayent la vitre, in prima esecuzione assoluta. In chiusura, una riduzione per due pianoforti del poema sinfonico Venere tratto dai Pianeti dell’inglese Gustav Holst e due pagine di Francisc Poulenc, il Capriccio tratto da Le bal masqueé e il Concerto in re minore per due pianoforti.

Formatosi nella classe di Franco Scala presso l’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, André Gallo tiene regolarmente concerti solistici e da camera in prestigiose sedi in Italia, Olanda, Israele, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Svizzera e Libano. Si esibisce anche come solista con numerose orchestre. Le sue scelte artistiche spaziano dal repertorio classico al Novecento storico e contemporaneo, con particolare interesse verso i compositori francesi come Ravel, Satie, Poulenc e Debussy di cui ha eseguito l’integrale delle opere pianistiche. Collabora stabilmente in duo con la cantante Alda Caiello e con il pianista Alessandro Tardino. Ha inoltre collaborato con il grande violinista Pierre Amoyal. Numerose sono le registrazioni radiofoniche e televisive. Nel 2008 è stato scelto Borsista Bayreuth dell’Associazione Richard Wagner. Dal 2013 è direttore e docente dell’Imola Piano Academy Talent development di Eindhoven e insegna all’Istituto Superiore di Studi Musicali Jacopo Peri di Reggio Emilia.

Igor Roma si diploma al Conservatorio di Vicenza. Vince molti dei principali concorsi italiani e internazionali e si perfeziona alla prestigiosa Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, studiando con Franco Scala, Lazar Berman, Boris Petrushansky e Alexander Lonquich. Un’importante ed illuminante influenza nella formazione pianistica ed artistica di Igor Roma, oltre a quella di Franco Scala, è stata esercitata da alcune figure carismatiche, quali Jacques de Tiège e Leslie Howard. Oltre a svolgere prevalentemente la sua attività concertistica in Olanda, egli ha suonato anche in Spagna, Francia, Belgio, Norvegia, Svezia, Danimarca, Irlanda, Estonia, Lettonia, Malta, Sud-Africa, Cina, Stati Uniti d’America, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia e naturalmente in Italia. Si è esibito con eminenti direttori e orchestre internazionali. Molto importante e continuativa è la sua attività cameristica e discografica. Igor Roma è docente principale di pianoforte al Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola e al Conservatorio “Zuyd” di Maastricht.