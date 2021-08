Green pass e Contrade, domani la riunione con i presidenti delle Società per le nuove regole

E’ fissato per domani sera l’incontro tra i presidenti delle Società di Contrada per condividere le direttive scaturite dal decreto che entrerà in vigore a partire dal 6 agosto.

A chiarire punto per punto le nuove regole sarà, in rappresentanza del Magistrato delle Contrade, il governatore dell’Oca Francesco Cillerai. E’ proprio nel corso dell’incontro ufficiale tra i priori, avvenuto ieri sera, che si è discusso del nuovo decreto e dei comportamenti da seguire anche nella vita e nell’attività quotidiana all’interno delle Contrade. I contenuti non sono stati resi ancora noti, lo saranno nella nota ufficiale che invierà lo stesso Magistrato ma va da sé che andranno seguite le direttive in maniera precisa, a cominciare dal fatto che l’accesso alle Società non sarebbe consentito in assenza di green pass o tamponi.

E sempre in sede di Magistrato i priori hanno affrontato nuovamente l’argomento Palio straordinario, all’ordine del giorno della riunione ma oltre all’impegno che tutti hanno dichiarato precedentemente all’incontro di ieri, non è dato ancora sapere quali siano le decisioni finali. La forte incertezza che pesa in generale sulla vita sociale (ed economica) di tutti, lascia immaginare che oltre alla grande speranza di poter tornare a vivere il Palio ma che ci sia una naturale presa di coscienza che se da un lato lascia intravedere spiragli grazie alle vaccinazioni, dall’altra imponga la concretezza: quando si correrà nuovamente il Palio, esso non deve essere snaturato nella sua essenza.

Intanto ci sarà da prendere le misure con l’attività quotidiana e l’introduzione del green pass.

K.V.