Grave incidente con i quad, due quarantenni in prognosi riservata

Due uomini, entrambi di 4o anni, sono stati trasportati alle Scotte, dove sono ricoverati in prognosi riservata, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 484 del Castello di Brolio, tra Castelnuovo Berardenga e San Gusmè. L’incidente ha coinvolto due quad ed una macchina. Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del comando di Siena al comando del capitano Rosatelli. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso per il trasporto dei conducenti dei quad.