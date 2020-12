Grande successo de I Cassiopei nella raccolta alimentare per l’oasi felina

Il volontariato non si ferma mai, e, nella giornata mondiale del volontariato l’associazione I Cassiopei organizza una raccolta alimentare. L’iniziativa oggi ha riscosso infatti un grande successo. I Cassiopei è un’organizzazione senese attiva nella cura dei gatti: la loro oasi felina accoglie gatti abbandonati, con problemi di salute o comunque bisognosi. L’oasi, al momento, ospita circa ottanta felini, che sono mantenuti grazie all’impegno di volontari e alle donazioni dei sostenitori. L’appello de I Cassiopei, rivolto a chi ne abbia la possibilità, è quello di adottare gli amici a quattro zampe (per informazioni www.cassiopei.it o canali social).

Paolo Frosini, proprietario di “Hobby Zoo Romei”, ha prestato i propri spazi a questa lodevole iniziativa. “Io sono amico -spiega Frosini- di tutte le associazioni di volontariato che aiutano gli animali in difficoltà, sono amico de I Cassiopei come di tante altre associazioni”. L’utilizzo del negozio è un aiuto concreto alle iniziative di questo genere “quasi ogni cliente -continua il proprietario del negozio di animali- oggi ha donato qualcosa ed in cambio, oltre alla personale soddisfazione di aver fatto qualcosa, ha anche ricevuto un piccolo gadget natalizio. Il 21 dicembre, nella settimana di Natale, ripeteremo questa iniziativa”.

Paolo Frosini poi si sofferma sulle difficoltà avute a causa del covid: “ovviamente per il volontariato e per gli animali è stata durissima. L’associazione vive solo grazie alle donazioni che riceve durante l’anno: nelle fasi di lockdown sono stati i tanti volontari ad accollarsi tutte le spese necessarie per mandare avanti l’oasi e sostentare i nostri amici animali”.

Emanuele Giorgi