“Global Strike for future”: a Casole d’Elsa la voce dell’attore Giovanni Guidelli contro il cambiamento climatico

Il prossimo venerdì 15 marzo sarà la giornata mondiale dello sciopero degli studenti per sensibilizzare l’opinione pubblica, la politica, l’economia, la finanza, sulle conseguenze disastrose dei cambiamenti climatici per il nostro pianeta.

Il comune di Casole d’Elsa e Avatar associazione culturale, colgono questa importante occasione di riflessione per organizzare, mercoledì 13 marzo alle 14.30 alla palestra del plesso scolastico, una lettura per i ragazzi delle scuole elementari e medie di Casole d’Elsa.

Giovanni Guidelli, noto attore televisivo e cinematografico, che proprio a Casole d’Elsa ha aperto l’associazione culturale Avatar con la quale ha messo in scena già diverse produzioni teatrali di prestigio, presterà la sua voce per la pubblica lettura del racconto di Jean Giono L’uomo che piantava alberi.

Giovanni Guidelli

Si tratta di un momento di condivisione molto importante per l’intera comunità, giovani, famiglie.

L’uomo che piantava alberi è racconto fortemente allegorico su un pastore solitario che seleziona delle ghiande, per piantarle, giorno dopo giorno, anno dopo anno, su un terreno brullo e quasi desertico. Questa piccola azione quotidiana, pur se apparentemente ininfluente, porterà nel tempo a un cambiamento straordinario e magnifico.

Il racconto contiene un grande messaggio a favore della natura e della pratica per preservarla: la perseveranza e la costanza nel perseguire gli obiettivi, la capacità di pazientare ed attendere i risultati, il desiderio di lasciare qualcosa di tangibile ai posteri, incuranti di ottenere qualcosa in cambio per sé, porta a risultati straordinari e magnifici: anche restando nell’anonimato, ognuno di noi può trasformare un piccolo gesto in una grande impresa di vita.

I giovani, gli studenti, le nuove generazioni, sono coloro che possono mettere in atto questo cambiamento: sono il nostro futuro. E in questa giornata così importante, è impegno dell’Amministrazione e di AVATAR di non lasciarli soli, ma di unirsi a loro per la ricerca di un futuro migliore.