L’agenda di Siena News – Al Museo del Paesaggio la passeggiata ‘Sostenibilmente’

Domenica 4 giugno passeggiata sostenibile dal Museo del Paesaggio

Si intitola ‘Sostenibilmente’ la passeggiata organizzata dal Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga per domenica 4 giugno. L’appuntamento, inserito nella manifestazione ‘Amico Museo 2023’ promossa dalla Regione Toscana, prenderà il via alle ore 9 dal Museo del Paesaggio, in Via Chianti 6, e prevede una sosta presso l’Azienda agricola biologica Pacina prima di rientrare alle ore 13 a Castelnuovo Berardenga. Si raccomanda un abbigliamento adeguato e la prenotazione al numero 0577-351337 oppure via mail a muse[email protected] o via Whatsapp al numero 340-5163211.

Regina ribelle – vernaccia di San Gimignano wine fest

Si terrà questo weekend Regina Ribelle – Vernaccia di San Gimignano Wine Fest, la prima edizione di un evento pensato e realizzato sul territorio e interamente dedicato al grande vino bianco di Toscana. Un evento voluto dal Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano per consentire a wine lover, appassionati e operatori di settore di assaggiare la Vernaccia di San Gimignano nei luoghi in cui la sua storia secolare e iniziata e prosegue. QUI il programma dettagliato

Siena summer festival 2023, il programma a partire dal 3 giugno

Un inizio dell’estate sfortunato dal punto di vista meteorologico, ma non saranno un po’ di acquazzoni a fermare il Siena Summer Festival, la stagione ricca di eventi e appuntamenti nella Fortezza Medicea di Siena. L’appuntamento per festeggiare insieme la partenza della stagione è per Sabato 3 giugno dalle 19 nel Bastione San Domenico, dove i Superpila, band apprezzatissima nel senese ma non solo, che a suon di Rock’n roll vi faranno ballare e divertire in quella che sarà la serata inaugurale. Per le prenotazioni: Bar del Bastione 329 0275629; Pizzeria di Fortezza 329 0210762. Per info eventi: 348 6015313

Montepulciano, una mostra mercato “Il cuore degli artigiani”, in Fortezza

Si aprirà sabato mattina in Fortezza, alle 10, la mostra mercato “Il Cuore degli artigiani”, realizzata da CNA Siena, in collaborazione con CNA Imola, CNA Macerata e il contributo del Comune di Montepulciano. La mostra sarà l’occasione per scoprire e conoscere attività artigianali dei territori coinvolti nel progetto, a partire da molte realtà di Montepulciano e della Valdichiana. Tra le attività esposte vi saranno ceramisti e scultori, aziende agricole e frantoi, panifici e molto altro ancora. L’inaugurazione ufficiale della mostra mercato “Il Cuore degli artigiani”, è prevista per sabato mattina alle ore 12. Alle 15.30, in Piazza Grande, si terrà una dimostrazione di alcune manifestazioni di rievocazione storica del territorio, tra le quali l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini del Bravìo delle Botti di Montepulciano. La mostra mercato sarà aperta al pubblico anche la domenica dalle 10 alle 19.

“Finestra”, mostra fotografica di Giacomo Lorenzetti alla galleria Mohsen

Venerdi 2 giugno, alla galleria Mohsen in via Pantaneto 128/130 Siena, sarà inaugurata la nuova mostra fotografica del fotografo Giacomo Lorenzetti. La mostra, intitolata “ Finestra ” , durerà fino a venerdi 23 giugno 2023.

2 giugno con la Costituzione, incontro con Michele Ainis a Pienza

Prende il via nel pomeriggio di venerdì 2 giugno, a Pienza, l’edizione 2023, numero 11 della serie, dell’Emporio Letterario, rassegna nazionale di letteratura diretta dello scrittore e docente universitario Giorgio Nisini ed organizzata dall’Associazione culturale Compagnia del Teatro – Caffeina Eventi in collaborazione con il Comune di Pienza. Il programma della prima giornata si aprirà alle 15, nel cortile di Palazzo Borgia, con la conversazione di Angelo Deiana con Leonardo Varasano, autore di “Nazione pop. L’idea di Patria attraverso la musica”. Seguirà, alle 16, nel Cortile di Palazzo Piccolomini, uno degli appuntamenti-clou dell’intero festival, l’intervista del giornalista Giorgio Renzetti a Michele Ainis, costituzionalista e scrittore, autore della grande opera antologica “La trilogia degli specchi”, edita da La Nave di Teseo. La presenza di Ainis appare particolarmente significativa nel giorno del 2 Giugno, Festa della Repubblica. Si succederanno poi sullo stesso palco Giuseppe Lupo (alle 17 , autore di Tabacco Clan) e Gaia Manzini (alle 18, autrice di La via delle sorelle).

La musica del Conservatorio di Siena festeggia il 2 giugno

Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, in collaborazione con la Prefettura di Siena e il Comune di Siena, venerdì 2 giugno alle ore 21, la musica del Conservatorio Franci suonerà in uno dei luoghi più suggestivi della città mettendo in scena alcuni capolavori di Beethoven, Verdi e Bizet. A salire sul palco del Teatro dei Rinnovati saranno il giovane pianista Filippo Gorini, considerato dalla critica come uno dei più interessanti talenti della sua generazione, e l’Orchestra Rinaldo Franci con un organico di 62 musicisti. A dirigere lo spettacolo sarà il Maestro Massimiliano Iezzi, direttore d’orchestra e pianista. L’evento, organizzato in collaborazione con Prefettura e Comune di Siena e Teatri di Siena, è a ingresso libero previa prenotazione inviando una mail a [email protected]

Castelmuzio, al via tre giorni di eventi nel borgo dal 2 al 4 giugno con CastelLibro e Borghi in Festa

Dal 2 al 4 giugno 2023 gli eventi Borghi in Festa e CastelLibro si uniscono per due giorni di divertimento, enogastronomia, libri e letture tra le mura di Castelmuzio. Il borgo del Comune di Trequanda tanto celebre per la sua accoglienza diventa ancora più attrattivo per le iniziative coordinate dall’associazione Castelmuzio Borgo Salotto e pensate per incontrare i gusti di ogni tipo di pubblico. È un calendario variegato quello che si inaugura venerdì 2 giugno, alle ore 8.30, con l’edizione n.15 del raduno di auto e moto d’epoca, un appuntamento che fa da prologo all’apertura di CastelLIbro, la rassegna letteraria organizzata in collaborazione con la libreria Libraccio Firenze. Per tutta la giornata si susseguono dunque eventi a tema e incontri con gli autori: alle ore 10.30 letture ad alta voce a cura del Museo della Narrazione che nel pomeriggio e il giorno seguente alle 15 propone anche un laboratorio di scrittura creativa. Ospiti della prima giornata sono gli scrittori Leonardo Gori e Marco Vichi, che alle 11.30 parlano dei loro rispettivi lavori, La libraia di Stalino e il prossimo romanzo, e alle 16 presentano il testo scritto a quattro mani Vite rubate. Alle 16.30 l’editore Stefano Passigli e Leonardo Bucciardini si confrontano sul testo Iris Origo – Un brivido nell’aria. Vigilia di guerra 1939 – 1940, tratto dal romanzo della marchesa per la prima volta tradotto in italiano. Il pomeriggio prosegue con la presentazione di Solo (Mondadori), biografia di Giacomo Matteotti, alla presenza dell’autore Riccardo Nencini e del sindaco di Trequanda Andrea Francini. L’ultima parte della giornata si orienta verso l’universo musicale: alle 18.30 la cantautrice Letizia Fuochi introduce il suo libro Nuda è la voce e l’album di brani Zing; alle 21.30 l’artista Francis Jupiter si esibisce al Centro dell’Olio con il suo repertorio pop – indie rock. Sabato 3 giugno alle ore 10 è in programma un appuntamento dedicato ai percorsi da compiere in bici da Trequanda fino a Castelnuovo Berardenga, alle 11.30 un incontro che risulterà particolarmente gradito agli appassionati di calcio e di sport: intervengono Paolo Ciampi, autore del testo La terapia del bar e Dario Ronzulli, autore di Vittorio Pozzo. Il padre del calcio italiano, modera il giornalista e scrittore Riccardo Lorenzetti. Del pomeriggio è invece protagonista il tema di grandissima attualità dell’alimentazione sostenibile. Alle 16.30 si riuniscono, introdotti da Marco Ginanneschi, esperto di strategia e analisi di trend alimentari, Fabio Ciconte, autore del libro “L’ipocrisia dell’abbondanza” e direttore della rivista ambientalista Terra!, Francesca della Giovampaola autrice di “La cura della terra” e co-fondatrice del progetto “Bosco di Ogigia”, Riccardo Lupino, autore de “Il gioco è bello quando dura poco” e Silvia Moroni con il suo “Parla sostenibile”. Alle 18.30 poi si entra nel clima della bella stagione con la presentazione del romanzo “Estate promessa e nostalgia” con l’autore Alessandro Vanoli. Il programma della giornata si completa alle ore 21.30 alla Terrazza del Belvedere con lo spettacolo di burlesque “Queerlesque Show”, ideato da Sylvie Bovary e alle ore 22.30 con la consolle di E-leven Set presso il Centro dell’Olio. La giornata conclusiva prevede una serie di iniziative volte alla scoperta del territorio: si parte da Piazza della Pieve alle ore 8.30 per il percorso trekking “Anello della croce di Castelmuzio” (6 km – dislivello 239 mt); alle ore 10.30 si presentano le ristampe dei libri di Elio Torriti su Castelmuzio e gli edifici religiosi di Abbadia Sicille, Petroio, Castelmuzio, Sant’Anna in Camprena e Trequanda curate dalla Tipografia Rossi; a seguire Enrico Fiori parla del suo testo Guida strana tra l’Orcia e la Chiana. Alle 12 c’è la presentazione della Guida ai Borghi di Trequanda, Petroio e Castelmuzio realizzata da Valdichiana Media per il Comune di Trequanda. Nel pomeriggio è in calendario, a partire dalle 16.30, un lungo confronto tra gli autori del territorio: Andrea Ceccarelli, Giorgio Ciacci, Andrea Vignini e Giacomo Vigni, presentati da Riccardo Lorenzetti. La parte musicale è affidata alla Banda La Folkloristica di Bettolle, che si esibisce alle 17, e al concerto di Paolo Romanelli alle ore 21.15 in Piazza della Pieve. Durante i giorni della manifestazione, nel borgo non mancano giochi e spazi dove gustare specialità della gastronomia locale, fare degustazioni di olio con gli assaggiatori Aicoo e visitare esposizioni artistiche, tra cui la mostra di lavori ad acquerello firmati da Elizabeth Cochrane. Il mercatino vintage ultima il quadro perfetto di una festa lunga tre giorni interi.