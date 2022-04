Gli auguri di Buona Pasqua ai senesi di monsignor Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena

Dai suoi monti della Bergamasca, da cui proviene e dove è tornato dopo la pensione, Monsignor Bonicelli, superata la soglia dei 97 anni, non dimentica certo la “sua” Siena e la diocesi di cui fu pastore dal 1990 al 2001. Ogni anno, per le festività maggiori, invia i suoi “energici” auguri a tutta la comunità senese, che lo ricorda affetto e gratitudine.

Monsignor Bonicelli tornerà a Siena il prossimo 29 aprile in occasione della festa di Santa Caterina.