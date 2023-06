Gli armadilli di Siena News – Tra aneddoti e ricordi, viaggio nella scuderia di Giovanni Atzeni

Il viaggio de Gli Armadilli di Siena News fa tappa nei ricordi e negli aneddoti di Giovanni Atzeni detto Tittia, Il fantino sardo-tedesco è infatti il protagonista della puntata odierna. “L’episodio è straordinario, da brividi, unico – esordiscono così i tre ragazzi – . Abbiamo incontrato una grande persona prima che un grande fantino. Giovanni ci ha accolto nella sua scuderia dove allena campioni di prima grandezza, proprio come lui che ha vinto nove palii”. “Che mi fate fare oggi? Voi siete birbi”, Tittia saluta così i ragazzi scherzando. Poi inizia l’intervista: “Da cosa nasce la tua passione?”, chiedono i tre. “Ero piccino e mio babbo, per passione , aveva due cavalli- la risposta di Atzeni -. Così, quando ero in Germania, portava me e le mie sorelle a montare al maneggio”. Ed ancora: “Le emozioni che hai provato all’esordio in Piazza Del Campo?”. “Un sogno. Sono arrivato a Siena a 17 anni a settembre. E l’anno dopo ho corso il Palio. Ero un ragazzo sfacciato, senza paura, che andava come il vento…”.