Gli armadilli di Siena News: motori ed adrenalina, ecco il Palio dei go kart

Si scaldano i motori nella puntata odierna de Gli Armadilli di Siena News: Aldo, Christian, e Giovanni sono andati al Palio dei Go kart organizzato dalla Lilt, una manifestazione che ogni anno vede una nutrita partecipazione da parte di fantini, capitani e dirigenti di contrada. L’evento si è tenuto qualche giorno fa nel kartodromo di Casetta. “Vedrete piccoli bolidi sfrecciare a velocità assurde”, esordisce così Christian che ci prepara ad un episodio caratterizzato dal divertimento e dall’adrenalina. “Siamo andati ad un evento che, da ormai dieci anni, scalda il cuore di noi appassionati di Palio”, dice Giovanni Sicilia. “Siamo stati ad una competizione appassionante dove per una volta non è il nerbo il protagonista”, continua Aldo Benelli che poi ha ricordato che “quest’anno l’edizione si è tenuta nel ricordo di Andrea Mari che ci ha lasciato veramente troppo presto”. La prima intervistata dai ragazzi è stata fatta a Gaia Tancredi, presidente di Lilt Siena: “Abbiamo fatto il record di partecipanti, sono oltre 90 – annuncia-. C’è una gran voglia di Palio, di stare insieme e di ripercorrere le strade della Festa e della tradizione”. La parola passa poi a Stefano Berrettini, organizzatore dell’iniziativa ed ex-capitano della contrada dell’Istrice: “C’è una bella giornata e le sensazioni sono molto positive”. Il viaggio degli Armadilli continua poi tra fantini, ex-fantini del Palio, barbareschi e dirigenti: tra gli intervistati ci sono Salvatore Ladu detto Cianchino, Luigi Bruschelli detto Trecciolino e naturalmente anche Giuseppe Zedde detto Gingillo che ha trionfato nella pista nel comune di Castelnuovo.