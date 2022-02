Gli armadilli di Siena News – Amore e tradizione, viaggio tra le frittelle Savelli

Puntata “succulenta” nel vero senso della parola quella odierna de Gli Armadilli di Siena News. Il motivo? “Abbiamo deciso di fare quattro chiacchere con il Savelli, quello delle frittelle!!”, risponde subito Aldo. “Da fine gennaio fino a San Giuseppe deliziano Siena con le loro specialità”, ricorda Giovanni. “Il loro baracchino in Piazza del Campo ormai è una vera e propria istituzione”, puntualizza Christian. E non può essere che cosi, con centinaia di frittelle fatte ogni giorno, con la coda di clienti che si crea fin dalla mattina e con quasi 80 anni di attività. La storia della più famosa ‘dinastia’ di frittellai di Piazza la racconta ai tre ragazzi il ‘capostipite’: Mario Savelli, ma con lui c’è anche il nipote Francesco in un confronto tra due generazioni diverse per parlare di frittelle, cavalli( Mario Savelli ne è proprietario da decenni ndr.) e di Palio.