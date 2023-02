Gli armadilli di Siena News – Alla scoperta del Buongoverno inedito

Il ciclo d’affreschi più famoso del Medioevo, opera ‘simbolo’ del Trecento senese, si mostra come non lo si è mai visto e come probabilmente lo vedeva solo Ambrogio Lorenzetti quando lo stava realizzando. Hanno potuto godere di questo gli Armadilli di Siena News nella nuova puntata del loro viaggio. Giovanni, Christian e la mascotte Lillo hanno guardato negli occhi il capolavoro, cogliendo dettagli inediti, visibili solamente accedendo alle impalcature messe in piedi per ospitare i lavori di manutenzione.