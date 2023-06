Giunta comunale, Franco Vaselli verso l’assessorato al bilancio

Fratelli d’Italia prova addirittura il 4+1: quattro assessori più il presidente del consiglio comunale. Difficile che avvenga, ma gli esponenti del partito di Giorgia Meloni ci provano. I nomi in ballo sono quelli noti da alcuni giorni: Michele Capitani, che dovrebbe vedersi confermare la delega all’urbanistica e che dovrebbe essere anche il vicesindaco di Nicoletta Fabio, poi Barbara Magi che spera nella delega alla sanità, Enrico Tucci che non è stato eletto (non era candidato al consiglio) ma che da coordinatore comunale di Fdi ha avuto un ruolo chiave nella campagna elettorale, e poi Riccardo Pagni, che potrebbe essere il nuovo presidente dell’assise cittadina ma che ambisce e spera di avere un assessorato, magari al commercio.

Per il ruolo di capo dell’ufficio di gabinetto si profila invece l’ipotesi Alessandro Manganelli, che al momento pare in vantaggio su altri nomi.

L’importante delega di assessore comunale al bilancio potrebbe essere ricoperta da Franco Vaselli, già membro della deputazione generale della Fondazione Mps.

Un ruolo chiave nella composizione della giunta e nelle chiacchierate che hanno caratterizzato questa settimana all’interno del centrodestra senese è quello degli esponenti vicini ad Alfredo Monaci. Con Alessandro Piccini e altri che sperano e anzi reclamano un ruolo di peso. Per entrare nella squadra di governo cittadina si fa ancora il nome di Silvia Armini, da capire però con quale delega.

Nessun dubbio, infine, esiste sull’ingresso in giunta di Lorenzo Lorè e di Massimo Bianchini. I due hanno raccolto tantissime preferenze e si portano dietro un successo personale importante alle urne. Forza Italia e Lega hanno fatto i loro nomi per la squadra di governo, i due partiti sono uniti e compatti su di loro. Bianchini dovrebbe avere la delega ai lavori pubblici, che la Lega ha già avuto nel precedente mandato amministrativo con Andrea Corsi (che è stato anche vicesindaco). Da capire invece quali deleghe avrà Lorè.

Dal centrodestra si era ipotizzato che la giunta potesse essere pronta per venerdì, vale a dire per oggi. Così non è stato e il sindaco Fabio a questo punto si prenderà anche il fine settimana per le ultime decisioni e scelte. Lunedì potrebbe a questo punto esserci l’ufficialità dei nomi.

Per quel che riguarda invece la prima seduta del nuovo consiglio comunale non ci saranno slittamenti: la convocazione è già arrivata ed è ufficiale: la prima assise cittadina del nuovo mandato sarà lunedì 19 giugno alle ore 9.

Gennaro Groppa