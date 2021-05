Giro d’Italia tra Montalcino e Siena: modifiche ai percorsi bus

In occasione del passaggio del Giro d’Italia che interesserà il territorio della provincia di Siena, i servizi di trasporto pubblico sui territori interessati seguiranno delle modifiche di percorso nelle giornate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 maggio 2021.

Montalcino

Le modifiche interesseranno il territorio di Montalcino dalle ore 14 di domani, martedì 18 maggio, alle ore 19 di mercoledì 19 maggio 2021, in cui saranno chiuse al transito viale Strozzi, via Roma e piazza Cavour. Inoltre, mercoledì 19 maggio, dalle ore 8 alle 12.30, sarà interdetta al transito la strada S.P.45 del Brunello; mentre dalle ore 14.30 alle ore 16.30, sempre di mercoledì 19, la SR 2 Cassia sarà chiusa al traffico all’altezza di Buonconvento. Dalle 12.30 alle 19.30 non sarà dunque possibile raggiungere il paese di Montalcino e alcune corse delle linee 114, P1, B20, 119 e B21 risulteranno quindi soppresse.

Chianciano, Chiusi e Montepulciano

Dalle ore 12 alle ore 15 circa di mercoledì 19 maggio 2021 saranno chiuse al transito le strade da Chiusi a Chianciano (piazza Italia). Mercoledì 19 maggio la corsa in partenza alle 6.40 da Arezzo per Chianciano e le corse in partenza alle ore 13.40 da Chianciano saranno soppresse. Modifiche di itinerario interesseranno le linee extraurbane 139, ST3, FT2, FT4, FT5, FT9, T10. Modifiche anche per le linee urbane T33 di Chianciano (dalle 11.25 alle 14 il servizio urbano di Chianciano sarà soppresso) e per le linee urbane T61-T62 di Chiusi (dalle 12 alle 14.25 il servizio urbano di Chiusi sarà soppresso).

Siena

Giovedì 20 maggio la gara ciclistica partirà alle ore 11.20 da Piazza del Campo seguendo il seguente percorso: via Rinaldini, Banchi di sotto, Banchi di Sopra, via Montanini, via Camollia (senso contrario), via Vittorio Emanuele, viale Cavour, via Fiorentina, Fontebecci, Quercegrossa. In tutte queste vie sarà vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 10 alle 12. Per i servizi urbani saranno interessate da modifiche le linee s54, s1, s4, s5, s7, s9, s10; mentre saranno soppresse alcune corse delle linee s35 e s36. Per i servizi extraurbani, invece, le linee coinvolte da deviazioni saranno le linee 130 e 131.

I bus in partenza da via Tozzi, raggiunta via Sauro, effettueranno deviazione in via Ricasoli, Strada di Pescaia, Colonna S. Marco per poi immettersi sulla tangenziale direzione Firenze. La linea 131 in arrivo a Siena effettuerà deviazione di percorso uscendo dalla superstrada all’uscita Siena ovest (Colonna S. Marco) e percorrerà Strada di Pescaia, via Sauro, via Veneto e via Tozzi. La linea 130 in arrivo a Siena raggiunto Monteriggioni effettuerà deviazione di percorso in superstrada, uscendo a Siena ovest (Colonna S. Marco) e quindi percorrendo Strada di Pescaia, via Sauro, via Veneto e via Tozzi.

Dalle 10 alle 12 di giovedì 20 maggio, tutte le fermate urbane ed extraurbane di piazza Indipendenza e sulla direttrice tra via Campansi fino a Quercegrossa (via Vittorio Emanuele, viale Cavour, Fontebecci, Strada Chiantigiana, Petriccio, Acquacalda) saranno soppresse in entrambe le direzioni. Durante il percorso alternativo delle linee extraurbane sono autorizzate le fermate di Colonna San Marco (entrambi i sensi di marcia).

Contatti

Per informazioni e chiarimenti sui servizi, è possibile contattare telefonicamente il servizio Info Mobilità tramite 199-168182 da cellulare o 800-922984 per chi chiama da rete fissa; è inoltre possibile consultare tutti i dettagli completi delle modifiche in vigore sul sito www.tiemmespa.it o tramite la App Tiemme 2.0 (scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e IOS).