Giovedì Siena riscopre il Teatro dei Rinnovati con i Topi dalmata

In attesa della nuova stagione che i Teatri di Siena stanno preparando per il prossimo autunno un’occasione imperdibile per conoscere la storia del teatro dei Rinnovati. Giovedì 23 giugno, alle 19, per tutti gli amanti del teatro, la possibilità di fare una visita gratuita guidata insieme all’associazione culturale Topi Dalmata alla scoperta di tutti i segreti di uno dei più importanti teatri all’italiana.

Un appuntamento speciale tra aneddoti, storie e curiosi personaggi. Per prenotare basta inviare una mail all’indirizzo [email protected].