Giovedì a Monteroni l’inaugurazione del nuovo Carrefour

Il marchio Carrefour sempre più protagonista e presente nelle terre di Siena. Sarà inaugurato a Monteroni d’Arbia, giovedì 23 giugno alle 10:30 in via Liguria 1, il nuovo negozio della rete Etruria Retail, azienda leader della grande distribuzione nel Centro Italia. Il Carrefour Market Superstore, che si sviluppa su 1000 mq di vendita, offrirà un vasto assortimento di circa 10mila referenze, di cui oltre 1.500 a marchio Carrefour, tutte all’insegna della qualità, della convenienza e in grado di soddisfare tutti i bisogni della spesa quotidiana.

I clienti troveranno ortofrutta e gastronomia con prodotti freschi e una selezione delle eccellenze dell’enogastronomia toscana, che esaltano l’identità e il legame con i fornitori locali. Il reparto panetteria sarà gestito in collaborazione con il panificio Menchetti, storica azienda di fornai che opera da tre generazioni nel cuore della Toscana.

Il Carrefour Market Superstore di via Liguria 1, a Monteroni d’Arbia sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20:30 e la domenica, dalle ore 8:30 alle ore 20.