Giovanna Romano augura buon lavoro a Nicoletta Fabio: “Le donne non hanno bisogno di quote rosa ma di occasioni”

“Da prima donna presidente del Gruppo stampa autonomo Siena desidero inviare a Nicoletta Fabio, prima donna sindaco della nostra città, un augurio di buon lavoro”. Si apre così il messaggio di auguri che Giovanna Romano ha inoltrato al primo cittadino senese. “Queste elezioni – prosegue – hanno dimostrato che le donne non hanno bisogno delle quote rosa, ma solo di avere l’occasione per essere valorizzate grazie alle loro competenze, la visione e la voglia di lavorare mettendosi al servizio della comunità”.

“Mi auguro che le sinergie create dal Gruppo stampa in questi ultimi anni vedano il comune di Siena sempre più parte attiva: colgo l’occasione per rinnovare all’amministrazione comunale l’invito alla seconda edizione del Festival del Giornalismo che si terrà nelle Contrade dal 15 al 17 giugno ed in particolare alle celebrazioni dei 60 anni dell’Ordine dei Giornalisti” conclude Giovanna Romano.