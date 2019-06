Giovani pallavoliste crescono con il progetto di Primo Salto e Libertas Petriccio

Martedì 18 giugno le società A.s.d. Primo Salto 012 nella persona del Direttore Sportivo Claudio Doretti e la A.s.d. Libertas Pietriccio nella persona del presidente Cesare Scali hanno sottoscritto un accordo che definisce le linee guida di un importante progetto qualitativo giovanile femminile che prenderà il nome di “Pallavolo Siena”.

Il progetto si propone di creare un nuovo polo pallavolistico a Siena dedicato alle ragazze dai 16 ai 18 anni, con una cura speciale non solo per la preparazione tecnica delle atlete, ma anche per la loro crescita personale.

Il nostro sarà un progetto sportivo educativo sottolinea Claudio Doretti, Direttore Sportivo di A.s.d. Primo Salto 012 e Responsabile tecnico di Pallavolo Siena. Questa premessa deve esplicitare e sottolineare che alla base dell’idea di questa collaborazione c’è la crescita personale e pallavolistica delle giovani atlete di Primo Salto e Libertas Pietriccio.

“Oggi non ripartiamo ma continuiamo a lavorare per le nostre giovani attraverso un mondo fantastico e sottolineo “sano” come la pallavolo – dichiara Cesare Scali Presidente della Libertas Pietriccio – L’obiettivo centrale di questo progetto comune è quello di proseguire l’accurato e proficuo lavoro di crescita delle ragazze che da anni caratterizza le nostre associazioni, attraverso una programmazione di lavoro che aiuterà non solo lo sviluppo tecnico-motorio dell’atleta ma ne contribuirà alla formazione caratteriale e personale”.

Il progetto che comincerà nella stagione sportiva 2019-20, riguarderà inizialmente una formazione Under 16 e una terza divisione che disputeranno i campionati con la denominazione Pallavolo Siena e sulla maglia i loghi di entrambe le associazioni sportive.