Una donna è caduta questa mattina intorno alle 9 dalla finestra di un’abitazione in pieno centro storico, per il Corso. Sull’incidente, avvenuto appunto in Banchi di Sopra, per cause in corso di accertamento, è intervenuta la polizia con le Volanti, la polizia municipale, i soccorsi del 118. Immediatamente transennata l’area per i rilievi del caso. La caduta della donna è avvenuta da un’altezza di dieci metri:’è stata trasportata alle Scotte in condizioni disperate.

