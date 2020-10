Giovane aggredito in piazza San Francesco, la polizia ferma tre ragazzi

Nella prima serata di oggi c’è stata un’aggressione, nel centro di Siena, ai danni di un giovane, nei pressi di piazza S. Francesco. Tre ragazzi sono stati fermati ed accompagnati in Questura allo scopo di chiarire la dinamica ed accertare i fatti.Come riferisce la Polizia l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi ad opera di almeno un paio di ragazzi. La vittima ha riportato evidenti lesioni, ancora da verificare in modo approfondito.

I tre sono stati trovati in piazza Matteotti, al momento le verifiche sono ancora in corso. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di ragazzi che frequentano Piazza del Mercato