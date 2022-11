Giornata per la tutela dei minori, Lojudice: “Se anche un solo bimbo soffrirà un po’ meno realizzeremo un grande risultato”

“Se anche solo un bambino riuscirà a soffrire un po’ meno, avremo già realizzato un grande risultato”.

Lo dice l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, a margine della visita e della celebrazione all’Istituto “Antoniano” di Montepulciano, nella seconda Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. ,’evento inizierà alle 16.30

“Oggi, 18 novembre, l’Europa celebra la Giornata per la tutela dei minori. Non poteva mancare un giorno in cui i più piccoli diventano il centro di tutte le attenzioni possibili, affinché sia salvaguardata la loro dignità, la loro integrità e il cammino della loro crescita- ha aggiunto-. In questa giornata faccio visita a Montepulciano ai bambini e alle mamme ospitati nell’istituto Antoniano, anticamente chiamato orfanotrofio, guidato dal ramo femminile della Congregazione dei Padri Rogazionisti di Sant’ Annibale Maria Di Francia”.

“Sarà un incontro con la comunità, con i bambini e con le mamme, per dare un piccolo segno di solidarietà e di speranza a chi ha attraversato momenti molto difficili, con l’augurio che questi vengano superati-prosegue-. Vorrei che questo luogo e quanto esso simboleggia siano sempre al centro delle attenzioni pastorali, della sollecitudine umana, cristiana e spirituale delle nostre due diocesi, a modello di tanta altra parte di Chiesa che potrà e dovrà ispirarsi a quanto viene fatto entro quelle mura”.