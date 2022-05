Giornata nazionale dell’affidamento familiare, due appuntamenti in provincia di Siena

Verso la Giornata nazionale dell’affidamento familiare anche in provincia di Siena con due eventi su questo argomento. Il primo si svolge a Castelnuovo Scalo dalle 15 di domani e si chiama AffidiAMOci. Durante l’evento saranno fatti giochi e merende per bambini, laboratori e spettacoli. E c’è anche chi porterà le testimonianze delle proprie esperienze. Sarà inoltre organizzata un raccolta fondi per l’Ucraina. Inoltre è stata organizzata una cena con buffet – prenotazione al 335538169-. Per informazioni si può contattare: sempre il 335538169 e il [email protected] per parlare con i membri Css Castelnuovo Scalo; il 347224842 per parlare con l’associazione Stare fra…: lo 0577 534589 o il [email protected] per entrare in contatto con il centro Affidi il Canguro. Appuntamento anche sabato 8 maggio a Siena con un programma che prevede una passeggiata urbana per grandi e piccini dalle 15.30, ma anche spettacoli, merende e laboratori. Per informazioni: il 347224842 o il 3393657755 per parlare con l’associazione Stare fra…: lo 0577 534589 o il [email protected] per entrare in contatto con il centro Affidi il Canguro.