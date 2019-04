Giornata mondiale dell’autismo: le iniziative di sensibilizzazione a Siena ed in Toscana

Siena si tinge di blu per una 4 giorni di sensibilizzazione sull’autismo

Domani martedì 2 aprile, nella giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo, Siena si tinge di blu con la Cappella di Piazza del Campo che diventerà, all’ora del tramonto, l’emblema della lotta contro una malattia che, nonostante i progressi della ricerca, non ha ancora trovato una cura e che vede dati sempre più allarmanti. L’iniziativa promossa si inserisce in un programma di eventi più articolato. A seguire, il 5 aprile, alle 18, l’appuntamento è all’Orto dei Pecci con “Che matti! Voci e suoni dai Manicomi”, narrazioni e canti sull’ex-ospedale psichiatrico San Niccolò a cura di Le Radici con le Ali. Questo viaggio nell’autismo si conclude il 6 aprile. Due le tappe per due appuntamenti patrocinati dall’Asp Città di Siena: il convegno “Tuttisport!”, alle 15.30 nella sala conferenze Campansi, sull’importanza dell’attività motoria come prezioso strumento di inclusione per l’autismo, e l’inaugurazione della mostra pittorica “Cristallo tutto per sé” di Umberto Trezzi, alle 17.30 nel Chiostro del Campansi. Quest’ultimo sarà anche l’occasione per una raccolta donazioni a favore dell’Associazione Autismo Siena – Piccolo Principe che aiuta famiglie e malati con attività ricreative e terapeutiche, organizza eventi di formazione e di sensibilizzazione, collabora con le istituzioni portando esperienze e proposte concrete.

Giornata mondiale dell’autismo: domani a Firenze la grande manifestazione

Il Coordinamento toscano associazioni autismo ha annunciato una manifestazione per domani, martedì 2 aprile

“BASTA, siamo stanchi di questo andazzo ripetitivo e senza sbocchi.. Saremo tanti, saremo colorati, rumorosi, forse anche un po’ strani- si legge nella nota stampa del coordinamento-.E ORA LA VITA non è solo lo slogan è solo ciò di cui abbiamo diritto. Vogliamo ciò che ci spetta di diritto, vogliamo essere previsti in una società che ci sappia accogliere. Siamo persone e vogliamo essere trattati come tali, come persone. Persone fragili, a volte molto fragili, persone strane, a volte molto strane, ma persone”.

Il Programma della manifestazione:

Alle 9 ritrovo in piazza Santa Maria Novella; alle 9.30 partenza del corteo; alle 11 Marco Cavallo e il corteo arrivano all’auditorium Santa Apollonia, via San Gallo; alle 11.15 E ora la vita. Presentazione del documento del Coordinamento toscano associazioni per l’autismo; alle 11.45 testimonianze; Alle 12.15 Imagine. Presentazione del progetto; alle 12.30 Il progetto di vita individuale. Lettura magistrale di Gianfranco De Robertis, avvocato Anffas nazionale; conclude alle 13.20 l’intervento di Enrico Rossi, presidente Regione Toscana.

Giornata mondiale dell’autismo: Montepulciano si tinge di blu

In occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’autismo, il comune di Montepulciano e l’Associazione autismo Siena “Piccolo Principe”, in collaborazione con le Scuole, con altre Istituzioni, con gli esercizi commerciali e con il mondo dell’associazionismo, hanno organizzato una “Passeggiata Blu” che si svolgerà domani, martedì 2 aprile 2019, con partenza alle 10.30 dal Giardino di Poggiofanti ed arrivo in Piazza Grande. Ad animare il corteo saranno soprattutto gli studenti delle Scuole, dalle Elementari alla Superiori.

L’evento giunge al culmine di una settimana di eventi che hanno coinvolto buona parte della cittadinanza, dando informazioni e suggerimenti e indicando buone pratiche per accogliere al meglio le persone con autismo.

Più ampia sarà la partecipazione alla Passeggiata, più forte sarà il messaggio di comprensione ed integrazione che partirà da Montepulciano.