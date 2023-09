Giornata mondiale della fisioterapia, le iniziative dell’Ordine di Siena

“La fisioterapia in tutti i luoghi della vita”. E’ questo il tema scelto dalla Federazione Nazionale dell’Ordine per la Giornata Mondiale della Fisioterapia, la prima dall’istituzione dell’Ordine dei Fisioterapisti nato un anno fa. A Siena la Fisioterapia nasce nel 1973 con l’istituzione della Scuola Diretta a Fini Speciali (corso triennale universitario) e si è evoluta grazie alle riforme universitarie, passando a Diploma universitario e poi a Laurea; ed è proprio al Santa Maria della Scala che, a distanza di 50 anni, i fisioterapisti senesi hanno scelto di festeggiare la loro giornata con una conferenza a tutto tondo impreziosita dalla Lectio Magistralis del Prof. Mario Gabbrielli, professore ordinario di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena, e dal Dr. Matteo Benvenuti, dal titolo “Professione fisioterapista: una sempre maggiore responsabile autonomia”.

Istituita nel 1996, la Giornata Mondiale della Fisioterapia rappresenta un momento importante per soffermarsi sull’importanza della stessa come parte integrante della sanità sia nazionale che territoriale. La fisioterapia è ovunque, è salute, è ottimizzazione delle cure, è relazione, è cura, dona capacità reattive e dà risposte alle persone che presentano menomazioni e disabilità, stimola il processo di inclusione e la resilienza.

Nato un anno fa, l’Ordine Nazionale dei Fisioterapisti racchiude oggi 38 sezioni tra cui quella senese, che conta 357 iscritti. Oltre 70mila i fisioterapisti, con una maggioranza di componente femminile (58,5%) rispetto a quella maschile (41,5%). Nella fascia di età più giovane (20-29 anni) la percentuale è invece ribaltata, con un 53% di uomini e 47% di donne iscritte all’ordine. Il rapporto di OMS Europa del 2022 ha stimato come il 42% della popolazione europea, circa 400 milioni di persone, viva con una condizioni di salute che richiede cure riabilitative di varie entità. L’Italia rimane in media, con una percentuale di popolazione che necessiterebbe di interventi riabilitativi pari al 44,9%. In Italia il rapporto tra professionisti della riabilitazione e popolazione è di 1,2 fisioterapisti ogni 1000 abitanti, tanto che Eurostat ci colloca al decimo posto in Europa, con i Paesi più avanzati che ci precedono.

“E’ un grande onore per noi festeggiare la prima giornata mondiale della nostra professione da quando è nato l’Ordine – dichiara la Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Siena Silvia Bielli – Oggi posso testimoniare il grande impegno che ci ha portato alla costituzione dell’ ordine professionale del fisioterapista, meta agognata fin dagli anni ’70, prima come Associazione Italiana Fisioterapisti, poi come Albo professionale incluso nell’Ordine dei TSRM-PSTRP. Il nostro ruolo consiste nel promuovere e assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità della professione e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nel codice deontologico. Questa giornata è per noi importantissima per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della nostra figura professionale”.

“Da tempo sono impegnato nella didattica e posso testimoniare i grandi cambiamenti che ci sono stati in questi anni – afferma il vice presidente David Cioncoloni – Il percorso è sempre più complesso e necessità di una buona sinergia tra università, le aziende sanitarie, e anche di centri privati al fine di assicurare ai nostri studenti una formazione adeguata capace di immetterli nel mondo del lavoro adeguatamente. In questo