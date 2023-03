Giornata mondiale del rene, giovedì “porte aperte” all’Aou Senese

La Nefrologia, Dialisi e Trapianti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce anche quest’anno alla Giornata Mondiale del Rene, ed organizza una mattinata a “porte aperte” alla quale potranno rivolgersi i pazienti nefropatici, soggetti con familiarità per nefropatia e chiunque senta la necessità di ricevere informazioni dettagliate su problematiche di ordine nefrologico.

L’appuntamento è per giovedì 9 marzo dalle ore 9 alle 13 nell’ambulatorio ed il day service situati al lotto 3 piano 7. «Aderiamo con piacere a questa giornata dal 2008 – spiega il dottor Guido Garosi, direttore della UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianti dell’Aou Senese – e, dopo i tre anni in cui il covid non ci ha permesso di organizzare questo appuntamento, torniamo ad aprire le nostre porte: l’accesso potrà avvenire liberamente, in assenza di prenotazione o richiesta formale e la consulenza resterà gratuita». L’iniziativa della Giornata Mondiale del Rene è promossa dalla European Renal Association, appoggiata dalla SIN, Società Italiana di Nefrologia, e dalla FIR, Fondazione Italiana del Rene.

“La nostra unità operativa complessa, oltre ad essere perfettamente integrata con il nostro Centro Trapianti di Rene e con i programmi del Centro Nazionale Trapianti sia per il trapianto da cadavere che per quello da vivente, – aggiunge il dottor Garosi – è riferimento per le attività di alta specializzazione nefrologica per l’area vasta sud est e anche extra regione. Siamo inoltre Centro di Riferimento per Terapia Aferetica con valenza multidisciplinare, e svolgiamo un ruolo attivo nella ricerca scientifica e nella didattica con l’Università di Siena”.