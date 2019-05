Giocattoli pericolosi per la salute dei bambini: sanzionato un negozio nella Valdichiana

Prosegue l’azione dei reparti della Guardia di Finanza di Siena a tutela della legalità economica e del consumatore.

Questa volta, nell’ambito dell’attuazione del “Dispositivo Operativo” messo a punto dal Comando Provinciale al fine di contrastare ogni forma di illegalità nel settore economico-finanziario, con particolare attenzione ai fenomeni di abusivismo commerciale, vendita di prodotti contraffatti e/o non sicuri, mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di scontrini e ricevute, le Fiamme Gialle senesi hanno individuato un punto vendita ubicato in una località turistica della Valdichiana gestito da cittadini di etnia cinese, all’interno del quale sono stati individuati prodotti elettronici e giocattoli, destinati ai bambini più piccoli, privi delle informazioni rese obbligatorie dalla legge. In un’ottica di tutela del consumatore, gli oggetti in questione potenzialmente pericolosi per la sua salute – in questo caso anche di bambini, particolarmente sensibili ad intolleranze – sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo e nei confronti del rappresentante legale dell’esercizio commerciale sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente gravose.

Gli effetti distorsivi causati dalle forme di illecito individuate alterano le regole del mercato, creando un indebito vantaggio competitivo per i commercianti non in regola, in danno di quelli che operano correttamente. L’azione preventiva e repressiva, attuata a tutela della sicurezza dei prodotti in commercio, tende anche a ridurre gli effetti distorsivi sul mercato derivanti dalla vendita di prodotti illeciti a basso costo, a vantaggio di tutte le imprese rispettose delle regole e che, pertanto, subiscono gli effetti di una concorrenza sleale. Le energie spese dal Corpo dimostrano ancora una volta come i cittadini, le imprese e i professionisti onesti possono trovare, sempre, nella Guardia di Finanza un sicuro punto di riferimento.