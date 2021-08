Gingillo e Federica Regnani si sono sposati oggi a San Galgano

Quello di oggi è un giorno da ricordare per tutta la vita per Giuseppe Zedde detto Gingillo e per Federica Regnani. Il fantino per tre volte vittorioso in Piazza del Campo e la modella di Gucci e Valentino si sono infatti sposati questo pomeriggio nell’abbazia di San Galgano coronando il loro sogno d’amore.

La coppia avrebbe dovuto celebrare le nozze nel 2020, ma la pandemia per Coronavirus ha rinviato di oltre un anno l’atteso giorno. Che è arrivato oggi. Federica Regnani segue da vicino la carriera di Gingillo: gioì insieme ai contradaioli della Lupa quando Zedde vinse il Palio dell’Assunta del 2018 montando Porto Alabe. E spesso ha accompagnato negli ultimi anni Gingillo anche nelle corse a Pian delle Fornaci o in giro per l’Italia.

I due novelli sposi hanno detto il loro sì questo pomeriggio, in mezzo all’affetto di amici e parenti (un centinaio in tutti gli invitati) che hanno vissuto insieme a loro questo momento.