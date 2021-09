Gilardino presenta la sfida con la Reggiana: “Vogliamo fare una gara arrembante”

“Vogliamo fare una gara arrembante contro una squadra forte. Sappiamo benissimo che hanno giocatori importanti, di categorie superiori, ma noi non siamo di meno”, esordisce così mister Alberto Gilardino nella conferenza stampa di presentazione della partita di domani sera con la Reggiana. Dopo lo 0-0 di Imola il Siena torna infatti a giocare al Franchi La Reggiana, dal canto suo, arriverà al Franchi dopo la vittoria per 2-0 contro la Pistoiese, grazie alla quale ha raggiunto il secondo posto, in coabitazione con il Siena. Gilardino continua spiegando come dovrà essere affrontata la gara: “Abbiamo voglia di fare una partita tosta, di giocare. Dovremo essere bravi a metterli in difficoltà. Dipenderà dalla partita e dalle situazioni. A livello di atteggiamento dobbiamo mantenere la stessa aggressività e la stessa identità. Sono fiducioso e ho voglia di vedermi questa partita”.

Il Siena è l’unica squadra che ancora non ha subito gol nei tre maggiori campionati, Gilardino a questo proposito dice: “Credo che il merito sia di tutti, perché quando non si prende gol c’è un lavoro complessivo, quotidiano e settimanale sul campo a partire dagli attaccanti, i centrocampisti, arrivando ai difensori e al portiere” Gilardino dedica poi parte del suo tempo a parlare del supporto dei tifosi, che a Imola hanno accompagnato la squadra: “Ci aspetteremo una grande affluenza e un grande incitamento. Abbiamo bisogno di loro soprattutto in casa”.

“Credo che nel livello complessivo la squadra debba trovare delle certezze in ogni partita – prosegue – e negli allenamenti quotidiani. Sono fondamentali gli 11 titolari, ma anche chi subentra e anche chi in questo momento ha giocato poco. I ragazzi si allenano a duemila, tutti sono fondamentali per la crescita della squadra. I giocatori stanno bene e c’è grande disponibilità e voglia di disputare questa gara davanti ai nostri tifosi, sono partite che tutti vorrebbero giocare”.