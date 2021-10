Gilardino bloccato dal muro Pistoiese: la Robur non va oltre lo 0-0 al Franchi

Il Siena non va oltre lo 0-0, dopo una partita bloccata, con la Pistoiese. La Robur, reduce dalla bella vittoria per 0-3 arrivata sul campo del Montevarchi, era alla ricerca di una continuità di risultati nel derby toscano. L’avversario a un occhio disattento sarebbe potuto sembrare non sembrare irresistibile, visto lo score da una sola vittoria in sei partite, ma quella vista oggi è sembrata una squadra ordinata e consapevole di sé stessa.

Già dai primi minuti, si intuisce che quella di oggi sarà tutt’altro che una passeggiata per i bianconeri: gli ospiti insidiano la porta di Lanni in qualche occasione ma è soprattutto la difesa a chiudere gli spazi alla manovra. Pezzella, schierato di nuovo dal 1′, viene messo in cabina di regia: non una prestazione insufficiente per il centrocampista, che tuttavia non riesce mai a trovare il guizzo giusto. La Robur prova ad aggirare il muro della Pistoiese e arriva a calciare verso la porta ma di rado si rende davvero pericolosa. Cambia il trend al 42′ quando, sugli sviluppi di un corner, Disanto crossa verso l’area di rigore trovando la testa di Paloschi al quale risponde Pozzi con un gran colpo di reni. Non passano nemmeno 60 seconi che il Siena, col solito Disanto, pesca di nuovo un uomo in area di rigore, questa volta Acquadro, che però non riesce ad angolare il tiro con la testa e centra il portiere. Nel finale del primo tempo il Siena avrebbe ancora un’ultima occasione ma l’estremo difensore pistoiese chiude per l’ennesima volta lo specchio della porta a Paloschi. Il primo tempo si chiude così sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo va in scena un copione molto simile a quello visto nei primi 45′. Il Siena prova a costruire qualcosa ma gli ospiti sono bravissimi a chiudere gli spazi ai centrocampisti bianconeri. L’episodio della svolta sembra arrivare intorno all’ora di gioco: Pezzella trova uno splendido spunto e lancia Varela verso la porta. Ricci non può far altro che placcare l’attaccante bianconero involato verso Pozzi e l’arbitro non può fare altro che estrarre il cartellino rosso. Gilardino prova a invertire il senso di marcia inserendo Bianchi, Guberti e Karlsson al posto di Varela, Paloschi e Pezzella. La partita però non cambia: nel finale l’allenatore bianconero prova il tutto per tutto e inserisce anche Conti e Montiel ma non c’è niente da fare per il Siena che è costretta ad arrendersi allo 0-0 imposto dalla Pistoiese.

Dalla sponda bianconera c’è rammarico per i due punti persi, unita anche alla consapevolezza che si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Dopo il fischio finale, peraltro qualche tifoso esterna la propria insoddisfazione con qualche mugugno diretto verso la società.