Giani su Italia Viva: “Insieme costruiremo il futuro di una sinistra democratica e progressista”

Il neoeletto presidente della Regione Toscana, Eugenio Giaini, si è presentato questa sera in Piazza del Campo per festeggiare il traguardo raggiunto dal centro sinistra all’ultima tornata elettorale. Si è parlato molto in questi ultimi giorni sul futuro della giunta che si dovrà costituire non appena Giani verrà proclamato presidente. Ancora non è ben delineato il quadro politico degli assessori che andranno ad appoggiare il lavoro del nuovo governatore della Toscana nel prossimo quinquennio. Eugenio Giani non si vuole esporre: “Troppo presto per parlare di giunta”. Intanto non manca di parlare dell’operato svolto dal centro sinistra a Siena, un obiettivo che ha portato, dopo Firenze, una grande percentuale di voti nella Regione Toscana.

“Siena ha raggiunto un risultato che mi ha colpito, il Parito Democratico era considerato come il Partito che si stava riorganizzando, alla fine, si è rivelato tre le prime tre province portando grandi risultati. Un plauso innanzitutto al segretario provinciale, e poi a tutte le liste che, intorno al Pd, hanno lavorato per la causa – ha detto Eugenio Giani -. E poi non posso non ringraziare il grande obiettivo raggiunto da Simone Bezzini. Si è dimostrato un amministratore di straordinaria capacità nel suo percorso da presidente della provincia prima, da consigliere regionale successivamente. Ancora è prematuro parlare di giunta, ancora devo insediarmi in Regione, oggi cammino da libero cittadino. Sarebbe scorretto se iniziassi a parlare di nomi e cognomi”.

“Sicuramente, come chiaro in tutte le mie dichiarazioni, ho una grande stima e feeling con Simone Bezzini. Per quanto riguarda il rapporto con Italia Viva, io ho sempre considerato il partito di Matteo Renzi – Conclude -. Siena vanta una persona che ha raggiunto un grande risultato (Stefano Scaramelli ndr). Io sono convinto che insieme a Iv abbiamo costruito una grande coalizione, insieme costruiremo il futuro di una sinistra democratica e progressista”.

Di seguito la video intervista completa.

