Giani a Siena: “Nomi della nuova giunta regionale in 20 giorni”

“Almeno 20-25 prima di sapere i nomi della giunta”. così Eugenio Giani, neo presidente della RegiOne Toscana che oggi era a Siena per partecipare all’evento organizzatori dai ristoratori locali dal nome “Dal Lock down al Lock up!”, “Siena mi ha incoraggiato con i voti ed i consensi ed io voglio ripagare l’attenzione nei miei confronti”, così Giani ha commentato la sue seconda visita in città in due giorni. Ai ristoratori il nuovo governatore ha fatto sapere di comprendere la loro situazione,” sappiamo che nelle città d’arte la crisi ha colpito di più che nelle località balneari”, ha detto Giani che poi ha promesso “mi impegnerò personalmente per far si che a ottobre arrivino i 115 milioni di euro che sono stati destinati e che siano tradotti in contributi a fondo perduto con i requisiti che rendano equa la misura nei confronti di ristoratori e di chi opera nel turismo”, conclude.