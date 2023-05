Gettate le basi per il futuro di Emma Villas Volley, Bisogno: “Grande spazio ai giovani”

Incertezze, speranze, ma anche realtà solide: sono passati più di due mesi, ormai, dalla retrocessione di Emma Villas Volley dalla Superlega alla serie A2. Una stagione, come detto più volte anche dallo stesso presidente Giammarco Bisogno, partita in salita da subito, con il ripescaggio all’ultimo e la costruzione di una squadra che potesse competere in brevissimo tempo. La delusione, a fine campionato, è stata forte e patron Bisogno, in quest’ultimo periodo, ha sfruttato l’occasione per riflettere sui progetti e sul futuro.

“Dopo una stagione così faticosa – spiega Giammarco Bisogno -, ho ritenuto opportuno fermarmi per fare alcune valutazioni: la Superlega ha richiesto importanti sforzi economici e io devo pensare principalmente all’azienda Emma Villas, per cui adesso il progetto sportivo è incentrato prevalentemente sui giovani, con l’obiettivo di fare un campionato di A2 di alto livello”.

L’avventura nella massima serie, resta comunque un’esperienza importante, ma replicarla sarebbe impensabile, a causa dell’alto budget richiesto e del tempo da doverci dedicare. Per la nuova annata, Emma Villas Volley ha deciso di ripartire da coach Graziosi, punto fermo per la squadra, e lo stesso vale per Vittorio Angelaccio, confermato come Direttore commerciale e marketing.

“La squadra è pronta e reputo che la dirigenza abbia costruito un roster competitivo – prosegue Bisogno -. Purtroppo, i nodi da sciogliere sono numerosi, ma intanto, le basi di un progetto sportivo a lungo termine sono state fissate. Per quanto riguarda la questione delle strutture, invece, chiedo alla nuova amministrazione comunale, qualunque essa sia, di porre delle modifiche al PalaEstra e di poter finalmente parlare di una ristrutturazione”.

Pietro Federici