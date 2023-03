“Gestione del vigneto e nuove tecnologie”, incontro di aggiornamento del Consorzio Agrario al Complesso di Sant’ Agostino

Il Consorzio Agrario di Siena in collaborazione con le società Basf, Intertec e Masseeds, organizza per mercoledì 15 marzo alle 18 al Complesso di Sant’ Agostino, Via Ricasoli, 31 – Montalcino, un incontro di aggiornamento tecnico dal titolo: “Gestione del vigneto e nuove tecnologie”.

L’incontro nasce dalla volontà dei soggetti interessati di sensibilizzare, quanto più possibile, i propri soci e cClienti relativamente agli aspetti della sostenibilità nella conduzione del vigneto, utilizzando nuove tecnologie.

Verranno trattati i temi riguardanti “Agrigenius Vite – il Tutor per l’agricoltura”, “le tecniche e la gestione dell’ inerbimento del vigneto e sovescio”, “la nutrizione fogliare e i bi- organismi utili”. Inoltre la Cattolica Assicurazioni presenterà i propri prodotti per tutelare il patrimonio agricolo dalle avversità atmosferiche.

Non ultimo verranno presentate le nuove forme di credito rese disponibili per i propri clienti dal Consorzio Agrario di Siena stesso. Nell’occasione verrà offerto agli invitati un buffet; è gradita la conferma della partecipazione (0577230234).

Maggiori informazioni su www.capsi.it