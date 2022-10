GeneSi: “Ecosito modello per tutta la Toscana. Adesso proseguire l’impegno per decoro e differenziata”

Generazione Siena plaude alla costituzione del progetto sperimentale dell’Ecosito.

“E’ un progetto di grande interesse, peraltro il primo di questo tipo realizzato in Toscana – sostiene l’Esecutivo dell’associazione – e che soprattutto costituisce un aiuto importante per i cittadini, affiancando il ‘porta a porta’, ma permettendo il conferimento differenziato dei rifiuti anche in altre ore del giorno. Questo significa un netto miglioramento sia del decoro urbano, sia della raccolta differenziata. Uno strumento, dunque, che viene incontro alle esigenze della nostra comunità. Per questo auspichiamo che dal progetto sperimentale in Fontebranda si possa proseguire con la creazione di altre strutture del genere in centro storico”.

“La raccolta differenziata a Siena – sostiene ancora l’Esecutivo – è cresciuta costantemente (più di venti percentuali dal 2018). Merito dei cittadini e dell’amministrazione che ha saputo accompagnare questo processo. Serve però ancora maggiore attenzione e impegno da parte di tutti, sia per adattarsi al nuovo metodo di raccolta in centro, sia per sanare quelle criticità che pure ci sono nel decoro e nella raccolta. Per questo l’Amministrazione dovrebbe impegnarsi, stimolando con forza il gestore Sei Toscana nella soluzione dei problemi che possono via via verificarsi, sia in centro che nei quartieri”.

Il progetto è sperimentale ma l’idea, qualora fossero presenti miglioramenti, è quella di creare ulteriori siti venendo di fatto incontro ai cittadini (offrendo una maggiore disponibilità rispetto alla raccolta a fasce orarie) ed al personale molto “sotto stress” per il lavoro ingente. Si conferma e si auspica il senso di civiltà che devono avere i cittadini nel rispettare le regole e gli orari.