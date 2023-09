La Guardia di Finanza di Siena celebra San Matteo

Anche quest’anno, in armonia con il recente passato, con l’apprezzatissimo consenso della locale comunità dei Padri Domenicani, nella mattinata di martedì 21 settembre, presso la Cripta della Basilica Cateriniana di San Domenico in Siena, la Santa Messa per la ricorrenza di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza, officiata da S.E. Rev.ma Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino.

La funzione liturgica ha visto la presenza di tutti gli Ufficiali e di una rappresentanza degli appartenenti alle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Siena e Reparti dipendenti, delle Autorità civili e militari della Provincia, oltre ad alcuni componenti della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il Comandante Provinciale, nel ringraziare l’Arcivescovo per gli illuminati e toccanti spunti di riflessione che nell’occasione ha inteso offrire con la sua intensa e profonda Omelia, ha voluto sottolineare come l’evento rappresenti per gli appartenenti alla Guardia di Finanza un momento ricco di positive suggestioni, ovvero un’opportunità per riflettere sull’agire quotidiano, sull’impegno incondizionato di tutti, nessuno escluso.

Nel concludere il proprio intervento, il Comandante ha poi inteso rivolgere un pensiero riconoscente a tutti i Finanzieri che, nell’adempiere il proprio dovere con serietà e professionalità, rinnovano quotidianamente il giuramento di fedeltà alla Patria ed alle Istituzioni.