Gatto si infila nel motore di un’auto, salvato dall’associazione A.mici miei

Un gatto è stato salvato dopo che si era infilato dentro al motore di una vettura che era parcheggiata nelle vicinanze dell’elisoccorso delle Scotte. La volontaria Mariangela Marzini informa che il gatto sta bene anche se in questo momento risulta denutrito.

“La testolina rossa che appare e scompare dagli intricati ingranaggi del motore – scrive una volontaria dell’associazione A.mici miei – è quella di un micino che si è infilato all’interno del cofano di un’auto alle Scotte. Il miagolio è stato udito da due passanti, che si sono subito attivati per cercare di ‘estrarre’ il piccolo dal pericoloso nascondiglio. Non avendo gabbiette in cui ospitare il reticente, paurosissimo piccino, hanno fatto ricorso all’aiuto dell’associazione A.mici miei, che più volte ha dovuto risolvere emergenze simili al parcheggio dell’ eliporto. Il copione è sempre il solito: un micino che si infila negli ingranaggi del motore e le successive, rocambolesche manovre per indurre anche la più spaventata delle creature a ‘farsi salvare’ e mettersi al sicuro da una probabile ustione al momento della messa in moto dell’auto”.

“In questo caso – spiegano dall’associazione A.mici miei – le manovre che si sono rese necessarie hanno di gran lunga superato, per tempistica e acrobazie, gli sforzi fatti in tanti salvataggi precedenti. Ci sono volute diverse ore di manovre sotto all’auto per avvistare la posizione esatta del micino e una serie di rotolamenti ‘acrobatici’ per capire come poterlo raggiungere. Alla fine è stato possibile estrarre il gatto, che ha tentato la fuga ad alta velocità, ma è stato ‘placcato’ prima di riuscire ad infilarsi in un altro veicolo. Ora è al sicuro alla casina degli animali, si è abbondantemente rifocillato e aspetta che qualcuno lo adotti”.