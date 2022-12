Gaiole ricorda Daniele Pagni e Luca Andrea Mugnaini: “Due colonne della nostra comunità”

Non si è svolta la tradizione assegnazione del Clante d’Oro quest’anno. L’onorificenza massima che si assegna ogni anno a Gaiole in Chianti su proposta dell’amministrazione comunale e dalla consulta delle associazioni è stata sospesa per questa edizione. La decisione, arrivata all’unanimità, è arrivata per questa edizione, in segno di rispetto a tutti coloro che hanno sofferto negli ultimi due anni a causa della pandemia.

“Sono stati due anni difficili per la nostra comunità – afferma il sindaco, Michele Pescini – così come per i cittadini di tutto il mondo che hanno dovuto sopportare sofferenze, problemi economici e di salute, e in alcuni casi anche gravissime perdite. In segno di rispetto abbiamo deciso di fermare tutto, di sospendere il Clante d’Oro, e di ricordare, durante il nostro tradizionale concerto di Natale a titolo simbolico due dei migliori gaiolesi, che non sono più tra di noi: Daniele Pagni e Luca Andrea Mugnaini, che hanno lasciato un grande vuoto nella comunità con la loro scomparsa improvvisa e prematura. Attraverso di loro abbiamo voluto ricordare tutte le persone che se ne sono andate”.

“Daniele Pagni – aggiunge Pescini – è stata una vera e propria colonna portante della nostra Misericordia, un volontario che ha aiutato a gestire tutta l’attività della confraternita. In particolare, Daniele era un formatore, e tanti qui, se non tutti, possono dire di aver appreso tanto da lui. Chi fa formazione ha sempre un ruolo delicato, ma Daniele ha dimostrato con il suo esempio una dedizione particolare verso il prossimo”. “Con Daniele, abbiamo salutato anche Luca Andrea Mugnaini, una delle presenze più importanti della comunità gaiolese. Chiunque avesse bisogno sapeva di poter far riferimento a lui che, dietro la sua apparenza burbera, era sempre pronto a dare una mano a tutti”.

Il comune, nella persona del sindaco, ha voluto omaggiare Daniele Pagni e Luca Andrea Mugnaini consegnando un mazzo di fiori alla madre di Pagni e alla moglie di Mugnaini, un gesto che ha commosso la comunità, nel corso del canonico concerto di Natale di Gaiole in Chianti, a cura della Filarmonica Vannetti. Il concerto si è svolto come è consuetudine nella bella location delle ex cantine Ricasoli. Ad esibirsi sono stati anche i giovani musicisti della scuola di musica, diretti dal maestro Riccardo Tonello.

Durante il concerto di Natale si è tenuta, inoltre, la tradizionale premiazione degli alunni meritevoli che si sono distinti per i risultati conseguiti nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, durante l’anno scolastico 2021-2022. Le borse di studio sono andate a Martino Ranuli e Lucia Santoriello. Il sindaco si è anche complimentato con i due studenti augurando loro di raggiungere nuovi importanti traguardi. “Queste borse di studio sono uno strumento importante per sostenere gli studenti meritevoli e gratificarli per i risultati conseguiti – afferma il sindaco –e al tempo stesso sono l’occasione per riconoscere pubblicamente il valore dell’impegno, non solo a scuola ma in ogni attività che si decide di intraprendere.”

