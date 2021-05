Era stato trasportato al policlinico delle Scotte in gravissime condizioni dopo un terribile incidente a Gaiole in Chianti e purtroppo non c’è stato nulla da fare: Raffaele Dominati, 31 anni, non ce l’ha fatta.

Il giovane motociclista di Gaiole in Chianti era rimasto coinvolto nell’incidente contro un’auto sulla provinciale 408, nel primo pomeriggio di oggi.

Sul luogo del sinistro, avvento per cause in corso di accertamento, erano intervenuti i carabinieri di Poggibonsi oltre ai soccorsi.