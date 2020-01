Iniziativa di Fusaro, parla Antonio Socci: “Lanciare scomuniche preventive non è modello di democrazia”

“Non capisco la polemica. E’stato fatto un polverone in cui ci sono stato trascinato anche io pur non essendo direttamente coinvolto. Molti hanno giudicato il mio libro oscurantista senza non averlo nemmeno letto. Non capisco questa levata di scudi contro questo evento”.

Non accenna a placarsi la polemica sullo spettacolo Bibbiano di Diego Fusaro, una serie di letture musicali di denuncia sui fatti accaduti nei comuni della Val d’ Enza . Stavolta ad intervenire è stato il giornalista senese Antonio Socci che, lo ricordiamo, presenterà a Siena il libro di Fusaro Glebalizzazione, la lotta di classe al tempo del populismo mentre lo stesso Fusaro presenterà l’opera di Socci Il Dio mercato la Chiesa e l’Anticristo.

“Sia il mio libro che quello di Fusaro sono molto critici contro la globalizzazione, contro il capitalismo, contro un mercato divinizzato- continua Socci- che passa sopra ad ogni altra cosa: agli stati e alle persone generando povertà e precarietà tra i popoli. La sinistra invece di confrontarsi su questi contenuti ha preferito criticare ma lanciare scomuniche preventive non è un buon modello di democrazia”.

Sul fatto ieri, in tarda serata, alcuni membri della giunta avevano replicato alle accuse arrivate dall’opposizione cittadina, ribadendo che quella del 16 gennaio è una ” bella iniziativa”. A dare sostegno alle ragioni dell’amministrazione oggi è intervenuto anche il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli con una nota stampa. “La sinistra vuole la censura sul caso di Bibbiano e il dramma umano dei bambini tolti forzatamente alle famiglie naturali. Per loro, invece, era legittimo finanziare in Toscana il Forteto di Rodolfo Fiesoli, condannato più volte per abusi e maltrattamenti su minori: centinaia di migliaia di euro elargiti dalla Regione dati in mano a una setta in cui si annullavano le persone e violentavano i bambini”.

“Io non voglio censurare nessuno -ha contrattaccato il segretario del Pd di Siena, Massimo Roncucci-.La mia è solamente un’opinione, mi chiedo se queste iniziative servono veramente a questa città.Se vale davvero investire fondi destinati ai minori per queste manifestazioni retrograde. Su Bibbiano sta lavorando la magistratura ma la strumentalizzazione di una certa parte politica è evidente”.

In un’intervista rilasciata al nostro giornale( link qui) anche il filosofo sovranista fondatore del movimento Vox Italiaeaveva detto la sua, spiegando che le opinioni di chi critica lo spettacolo sarebbero legittime se questo fosse effettivamente stato visto. ” Non c’è bisogno di vederlo per capire quale è il messaggio reazionario che contiene – ha risposto oggi Giulia Mazzarelli, Donne democratiche Siena-. L’amministrazione dovrebbe avere un’espressione civica ma Vox mi sembra chiaramente un partito”.

Marco Crimi